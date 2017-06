Lderes en la Liga Americana

BATEO_Dickerson, Tampa Bay, .346; Segura, Seattle, .345; Bogaerts, Boston, .339; Trout, Los Angeles, .337; Garca, Chicago, .328; Judge, Nueva York, .323; Castro, Nueva York, .322; Altuve, Houston, .320; Correa, Houston, .309; Brantley, Cleveland, .307; 1 empatados a .299.

CARRERAS_Dickerson, Tampa Bay, 39; Judge, Nueva York, 39; Bautista, Toronto, 36; Gallo, Texas, 36; Trout, Los Angeles, 36; Lindor, Cleveland, 35; Springer, Houston, 35; Altuve, Houston, 34; Castro, Nueva York, 34; Gardner, Nueva York, 34; 3 empatados a 33.

IMPULSADAS_Cruz, Seattle, 42; Sano, Minnesota, 39; Garca, Chicago, 37; Judge, Nueva York, 37; Trout, Los Angeles, 36; Mazara, Texas, 35; Morrison, Tampa Bay, 35; Pujols, Los Angeles, 35; Can, Seattle, 34; Smoak, Toronto, 34; 1 empatados a 33.

HITS_Dickerson, Tampa Bay, 72; Altuve, Houston, 64; Castro, Nueva York, 64; Bogaerts, Boston, 62; Garca, Chicago, 61; Segura, Seattle, 61; Andrus, Texas, 60; Abreu, Chicago, 59; Hosmer, Kansas City, 58; Pillar, Toronto, 57; 3 empatados a 56.

DOBLES_Travis, Toronto, 18; Betts, Boston, 16; Dickerson, Tampa Bay, 16; Lowrie, Oakland, 16; Moreland, Boston, 16; CSantana, Cleveland, 15; Lindor, Cleveland, 14; Schoop, Baltimore, 14; Trout, Los Angeles, 14; 5 empatados a 13.

TRIPLES_Bogaerts, Boston, 4; Castellanos, Detroit, 3; Garca, Chicago, 3; Miller, Tampa Bay, 3; Snchez, Chicago, 3; 18 empatados a 2.

JONRONES_Judge, Nueva York, 17; Davis, Oakland, 16; Gallo, Texas, 16; Trout, Los Angeles, 16; Alonso, Oakland, 14; Morrison, Tampa Bay, 14; Moustakas, Kansas City, 13; 4 empatados a 12.

BASES ROBADAS_Dyson, Seattle, 14; Maybin, Los Angeles, 13; Andrus, Texas, 12; Cain, Kansas City, 12; Altuve, Houston, 10; Trout, Los Angeles, 10; Kiermaier, Tampa Bay, 9; 7 empatados a 8.

PITCHEO_Keuchel, Houston, 8-0; ESantana, Minnesota, 7-2; Bundy, Baltimore, 6-3; McCullers, Houston, 6-1; Pineda, Nueva York, 6-2; Sale, Boston, 6-2; Stroman, Toronto, 6-2; Vargas, Kansas City, 6-3; 12 empatados a 5-4.

ERA_ESantana, Minnesota, 1.75; Keuchel, Houston, 1.81; Holland, Chicago, 2.37; Vargas, Kansas City, 2.39; McCullers, Houston, 2.48; Triggs, Oakland, 2.64; Fulmer, Detroit, 2.65; Rodrguez, Boston, 2.77; Sale, Boston, 2.77; Bundy, Baltimore, 2.89; 1 empatados a 2.89.

PONCHETES_Sale, Boston, 110; Archer, Tampa Bay, 88; Estrada, Toronto, 78; Bauer, Cleveland, 73; McCullers, Houston, 73; Salazar, Cleveland, 73; Darvish, Texas, 72; Severino, Nueva York, 69; Porcello, Boston, 68; Pineda, Nueva York, 66; 2 empatados a 65.

AP

