French Open Show Court Schedules

Venus Williams (10), United States, vs. Kurumi Nara, Japan

Garbine Muguruza (4), Spain, vs. Anett Kontaveit, Estonia

Robin Haase, Netherlands, vs. Rafael Nadal (4), Spain

Lucas Pouille (16), France, vs. Thomaz Bellucci, Brazil

Dominic Thiem (6), Austria, vs. Simone Bolelli, Italy

Joao Sousa, Portugal, vs. Novak Djokovic (2), Serbia

Sara Errani, Italy, vs. Kristina Mladenovic (13), France

Ons Jabeur, Tunisia, vs. Dominika Cibulkova (6), Slovakia

Bethanie Mattek-Sands, United States, vs. Petra Kvitova (15), Czech Republic

Tommy Robredo, Spain, vs. Grigor Dimitrov (11), Bulgaria

Milos Raonic (5), Canada, vs. Rogerio Dutra Silva, Brazil

Oceane Dodin, France, vs. Svetlana Kuznetsova (8), Russia

Sergiy Stakhovsky, Ukraine, vs. David Goffin (10), Belgium

CiCi Bellis, United States, vs. Kiki Bertens (18), Netherlands

Caroline Wozniacki (11), Denmark, vs. Francoise Abanda, Canada

Benjamin Bonzi, France, vs. Albert Ramos-Vinolas (19), Spain

