French Open Seeds Fared

Andy Murray (1), Britain, def. Andrey Kuznetsov, Russia, 6-4, 4-6, 6-2, 6-0.

Stan Wawrinka (3), Switzerland, def. Jozef Kovalik, Slovakia, 6-2, 7-6 (6), 6-3.

Kei Nishikori (8), Japan, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 4-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Alexander Zverev (9), Germany, lost to Fernando Verdasco, Spain, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.

Tomas Berdych (13), Czech Republic, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-1, 6-1, 4-6, 6-4.

Gael Monfils (15), France, def. Dustin Brown, Germany, 6-4, 7-5, 6-0.

Nick Kyrgios (18), Australia, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-3, 7-6 (4), 6-3.

John Isner (21), United States, def. Jordan Thompson, Australia, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Sam Querrey (27), United States, lost to Chung Hyeon, South Korea, 6-4, 3-6, 6-3, 6-3.

Juan Martin del Potro (29), Argentina, def. Guido Pella, Argentina, 6-2, 6-1, 6-4.

Simona Halep (3), Romania, def. Jana Cepelova, Slovakia, 6-2, 6-3.

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Yaroslava Shvedova, Kazakhstan, 6-4, 6-3.

Johanna Konta (7), Britain, lost to Hsieh Su-wei, Taiwan, 1-6, 7-6 (2), 6-4.

Agnieszka Radwanska (9), Poland, def. Fiona Ferro, France, 6-1, 6-1.

Continued below.

Related Content Your Views: Readers' letters Diana Clement: Watch out for sexually-transmitted debt Editorial: Clarion call sounded for cherished yellow-eyed penguin

Madison Keys (12), United States, def. Ashleigh Barty, Australia, 6-3, 6-2.

Anastasija Sevastova (17), Latvia, def. Annika Beck, Germany, 6-2, 6-4.

Barbora Strycova (20), Czech Republic, def. Alison Riske, United States, 6-3, 6-0.

Carla Suarez Navarro (21), Spain, def. Maria Sakkari, Greece, 6-4, 6-2.

Daria Kasatkina (26), Russia, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 7-5, 6-4.

Caroline Garcia (28), France, def. Nao Hibino, Japan, 6-2, 6-2.

AP

This story has been automatically published from the Associated Press wire which uses US spellings