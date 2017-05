French Open Results

PARIS (AP) " Results Monday at the French Open:

Steve Johnson (25), United States, def. Yuichi Sugita, Japan, 6-3, 6-3, 6-7 (4), 6-7 (3), 6-3.

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Gilles Simon (31), France, 1-6, 6-2, 6-4, 6-1.

Milos Raonic (5), Canada, def. Steve Darcis, Belgium, 6-3, 6-4, 6-2.

Aljaz Bedene, Britain, def. Ryan Harrison, United States, 6-4, 6-0, 3-6, 6-1.

Viktor Troicki, Serbia, def. Evgeny Donskoy, Russia, 7-6 (4), 6-4, 6-0.

Sergiy Stakhovsky, Ukraine, def. Yen-hsun Lu, Taiwan, 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Jack Sock (14), United States, 7-5, 7-5, 6-3.

Diego Schwartzman, Argentina, def. Andrey Rublev, Russia, 0-6, 6-4, 6-2, 6-7 (3), 9-7.

Roberto Bautista Agut (17), Spain, def. John Millman, Australia, 6-2, 6-2, 0-6, 6-1.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Marcel Granollers, Spain, 6-3, 6-4, 6-2.

David Goffin (10), Belgium, def. Paul-Henri Mathieu, France, 6-2, 6-2, 6-2.

Rafael Nadal (4), Spain, def. Benoit Paire, France, 6-1, 6-4, 6-1.

Simone Bolelli, Italy, def. Nicolas Mahut, France, 6-4, 6-2, 6-2.

Joao Sousa, Portugal, def. Janko Tipsarevic, Serbia, 4-6, 7-6 (3), 6-2, 6-2.

Borna Coric, Croatia, def. Mathias Bourgue, France, 7-6 (5), 6-3, 6-2.

Marin Cilic (7), Croatia, def. Ernests Gulbis, Latvia, 6-3, 6-3, 6-3.

Konstantin Kravchuk, Russia, def. Federico Delbonis, Argentina, 6-3, 6-4, 7-6 (6).

Andreas Seppi, Italy, def. Santiago Giraldo, Colombia, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Garbine Muguruza (4), Spain, def. Francesca Schiavone, Italy, 6-2, 6-4.

Caroline Wozniacki (11), Denmark, def. Jaimee Fourlis, Australia, 6-4, 3-6, 6-2.

Anett Kontaveit, Estonia, def. Monica Niculescu, Romania, 7-5, 6-1.

Yulia Putintseva (27), Kazakhstan, def. Myrtille Georges, France, 6-3, 6-0.

Richel Hogenkamp, Netherlands, def. Jelena Jankovic, Serbia, 6-2, 7-5.

Zhang Shuai (32), China, def. Donna Vekic, Croatia, 7-5, 6-4.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Ana Bogdan, Romania, 6-3, 6-4.

Kiki Bertens (18), Netherlands, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 4-6, 6-1, 6-1.

Elise Mertens, Belgium, def. Daria Gavrilova (24), Australia, 7-6 (4), 1-6, 6-4.

CiCi Bellis, United States, def. Quirine Lemoine, Netherlands, 6-3, 3-6, 6-1.

Johanna Larsson, Sweden, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 6-4, 6-4.

Ana Konjuh (29), Croatia, def. Danka Kovinic, Montenegro, 7-5, 7-6 (4).

Francoise Abanda, Canada, def. Tessah Andrianjafitrimo, France, 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-4, 2-6, 6-2.

Sam Stosur (23), Australia, def. Kristina Kucova, Slovakia, 7-5, 6-1.

Anastasia Pavlyuchenkova (16), Russia, def. Patricia Maria Tig, Romania, 6-1, 1-0, retired.

Karolina Pliskova (2), Czech Republic, def. Zheng Saisai, China, 7-5, 6-2.

