NASCAR Monster Energy Cup-Monster Energy NASCAR All-Star Race Results

1. (2) Kyle Busch, Toyota, 70 laps, 0 rating, 0 points.

2. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 70, 0, 0.

3. (4) Jimmie Johnson, Chevrolet, 70, 0, 0.

4. (5) Kurt Busch, Ford, 70, 0, 0.

5. (10) Jamie McMurray, Chevrolet, 70, 0, 0.

6. (3) Kevin Harvick, Ford, 70, 0, 0.

7. (20) Chase Elliott, Chevrolet, 70, 0, 0.

8. (12) Joey Logano, Ford, 70, 0, 0.

9. (7) Brad Keselowski, Ford, 70, 0, 0.

10. (9) Denny Hamlin, Toyota, 66, 0, 0.

11. (18) Ryan Blaney, Ford, garage, 60, 0, 0.

12. (14) Martin Truex Jr, Toyota, garage, 60, 0, 0.

13. (17) Clint Bowyer, Ford, garage, 60, 0, 0.

14. (16) Ricky Stenhouse Jr, Ford, garage, 60, 0, 0.

15. (19) Daniel Suarez, Toyota, garage, 60, 0, 0.

16. (13) Kasey Kahne, Chevrolet, garage, 60, 0, 0.

17. (11) Chris Buescher, Chevrolet, garage, 60, 0, 0.

18. (6) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, garage, 60, 0, 0.

19. (15) Ryan Newman, Chevrolet, accident, 57, 0, 0.

20. (8) Matt Kenseth, Toyota, garage, 20, 0, 0.

Average Speed of Race Winner: 179.085 mph.

Time of Race: 1 hour, 12 minutes, 47 seconds.

Margin of Victory: 1.274 seconds.

Caution Flags: 3 for 3 laps.

Lead Changes: 3 among 4 drivers.

Lap Leaders: K.Larson 1-40; R.Blaney 41; J.Johnson 42-60; Ky.Busch 61-70

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Larson, 1 time for 39 laps; J.Johnson, 1 time for 18 laps; Ky.Busch, 1 time for 9 laps; R.Blaney, 1 time for 0 laps.

Wins: J.Johnson, 2; B.Keselowski, 2; M.Truex, 2; Ku.Busch, 1; K.Larson, 1; J.Logano, 1; R.Newman, 1; R.Stenhouse, 1.

Top 16 in Points: 1. K.Larson, 475; 2. M.Truex, 431; 3. B.Keselowski, 408; 4. C.Elliott, 361; 5. J.McMurray, 354; 6. K.Harvick, 347; 7. Ky.Busch, 325; 8. J.Johnson, 323; 9. J.Logano, 320; 10. C.Bowyer, 317; 11. R.Blaney, 291; 12. D.Hamlin, 289; 13. R.Stenhouse, 276; 14. Ku.Busch, 246; 15. K.Kahne, 242; 16. R.Newman, 238.

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.