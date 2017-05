FRIDAY'S MAJOR LEAGUE LEADERS

BATTING_JTurner, Los Angeles, .379; Zimmerman, Washington, .375; Posey, San Francisco, .369; Harper, Washington, .355; Cozart, Cincinnati, .352; Kemp, Atlanta, .350; Freeman, Atlanta, .341; Reynolds, Colorado, .329; Gyorko, St. Louis, .328; Murphy, Washington, .325; 1 tied at .319.

RUNS_Harper, Washington, 42; Thames, Milwaukee, 39; Freeman, Atlanta, 35; Goldschmidt, Arizona, 33; Hernandez, Philadelphia, 31; Arenado, Colorado, 30; Blackmon, Colorado, 30; Hamilton, Cincinnati, 30; Votto, Cincinnati, 29; 2 tied at 28.

RBI_Reynolds, Colorado, 38; Zimmerman, Washington, 38; Harper, Washington, 36; Votto, Cincinnati, 35; Goldschmidt, Arizona, 32; Murphy, Washington, 32; Shaw, Milwaukee, 32; Blackmon, Colorado, 31; Arenado, Colorado, 30; Duvall, Cincinnati, 30; 3 tied at 29.

HITS_Blackmon, Colorado, 55; Zimmerman, Washington, 54; JTurner, Los Angeles, 53; Murphy, Washington, 51; Harper, Washington, 50; Myers, San Diego, 50; Arenado, Colorado, 49; Hernandez, Philadelphia, 48; Reynolds, Colorado, 48; 2 tied at 47.

DOUBLES_Zimmerman, Washington, 16; Arenado, Colorado, 13; JTurner, Los Angeles, 13; Bryant, Chicago, 12; Cozart, Cincinnati, 12; Drury, Arizona, 12; Kemp, Atlanta, 12; Murphy, Washington, 12; Pollock, Arizona, 12; Shaw, Milwaukee, 12; 6 tied at 11.

TRIPLES_Blackmon, Colorado, 6; Cozart, Cincinnati, 4; Fowler, St. Louis, 4; Hamilton, Cincinnati, 4; Galvis, Philadelphia, 3; Margot, San Diego, 3; Pollock, Arizona, 3; Perez, Milwaukee, 3; 16 tied at 2.

HOME RUNS_Freeman, Atlanta, 14; Harper, Washington, 13; Thames, Milwaukee, 13; Zimmerman, Washington, 13; Reynolds, Colorado, 12; 6 tied at 11.

STOLEN BASES_Hamilton, Cincinnati, 20; Gordon, Miami, 12; Nunez, San Francisco, 11; Pollock, Arizona, 11; Broxton, Milwaukee, 10; Goldschmidt, Arizona, 10; Inciarte, Atlanta, 9; Owings, Arizona, 9; TTurner, Washington, 9; 2 tied at 8.

PITCHING_Kershaw, Los Angeles, 7-2; Senzatela, Colorado, 6-1; Davies, Milwaukee, 5-2; Greinke, Arizona, 5-2; Hellickson, Philadelphia, 5-1; Peralta, Milwaukee, 5-2; 11 tied at 4-3.

ERA_Leake, St. Louis, 2.03; Kershaw, Los Angeles, 2.15; Nova, Pittsburgh, 2.49; Wacha, St. Louis, 2.74; Lynn, St. Louis, 2.78; Scherzer, Washington, 2.80; Cole, Pittsburgh, 2.84; Gonzalez, Washington, 2.86; Greinke, Arizona, 3.09; Freeland, Colorado, 3.13; 1 tied at 3.31.

STRIKEOUTS_deGrom, New York, 76; Scherzer, Washington, 70; Greinke, Arizona, 66; Samardzija, San Francisco, 63; Kershaw, Los Angeles, 62; Ray, Arizona, 59; Martinez, St. Louis, 57; Lester, Chicago, 54; Cueto, San Francisco, 52; Cahill, San Diego, 51; 1 tied at 50.

