BNP Paribas Open Results

Dominic Thiem (8), Austria, def. Jeremy Chardy, France, 6-2, 6-4.

Yoshihito Nishioka, Japan, def. Ivo Karlovic (19), Croatia, 6-4, 6-3.

Pablo Carreno Busta (21), Spain, def. Peter Gojowczyk, Germany, 7-5, 6-2.

David Goffin (11), Belgium, def. Karen Khachanov, Russia, 6-4, 3-6, 6-3.

Fabio Fognini, Italy, def. Jo-Wilfried Tsonga (7), France, 7-6 (4), 3-6, 6-4.

John Isner (20), United States, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 7-6 (0), 7-6 (6).

Tomas Berdych (13), Czech Republic, def. Bjorn Fratangelo, United States, 7-6 (4), 6-4.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Feliciano Lopez (30), Spain, 6-2, 4-6, 7-6 (2).

Philipp Kohlschreiber (28), Germany, def. Alexandr Dolgopolov, Ukraine, 6-7 (3), 1-1, retired.

Mischa Zverev (19), Germany, def. Joao Sousa, Portugal, 6-4, 6-3.

Gael Monfils (10), France, def. Darian King, Barbados, 3-6, 6-0, 6-1.

Roberto Bautista Agut (16), Spain, def. Adrian Mannarino, France, 7-5, 6-2.

Pablo Cuevas (27), Uruguay, def. Martin Klizan, Slovakia, 7-6 (3), 7-6 (5).

Albert Ramos-Vinolas (22), Spain, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-4, 5-7, 7-5.

Stan Wawrinka (3), Switzerland, def. Paolo Lorenzi, Italy, 6-3, 6-4.

Continued below.

Related Content Cathy Casey: No one should die alone on Auckland's streets Get Sorted: 5 things to expect of finance people Your Views: Readers' Letters

Vasek Pospisil, Canada, def. Andy Murray (1), Britain, 6-4, 7-6 (5).

Angelique Kerber (2), Germany, def. Andrea Petkovic, Germany, 6-2, 6-1.

Caroline Wozniacki (13), Denmark, def. Magda Linette, Poland, 6-3, 6-0.

Pauline Parmentier, France, def. Yulia Putintseva (27), Kazakhstan, 6-2, 6-3.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Carla Suarez Navarro (23), Spain, 6-3, 7-5.

Madison Keys (9), United States, def. Mariana Duque-Marino, Colombia, 6-1, 7-5.

Naomi Osaka, Japan, def. Zhang Shuai (30), China, 6-4, 6-2.

Kristina Mladenovic (28), France, def. Annika Beck, Germany, 6-0, 7-5.

Peng Shuai, China, def. Ana Konjuh (31), Croatia, 6-4, 6-2.

Julia Goerges, Germany, def. Sam Stosur (16), Australia, 4-6, 6-4, 6-4.

Simona Halep (4), Romania, def. Donna Vekic, Croatia, 6-4, 6-1.

Agnieszka Radwanska (6), Poland, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-3, 6-4.

Venus Williams (12), United States, def. Jelena Jankovic, Serbia, 1-6, 7-6 (5), 6-1.

Timea Babos (25), Hungary, def. Varvara Lepchenko, United States, 4-6, 7-6 (2), 6-2.

Elena Vesnina (14), Russia, def. Shelby Rogers, United States, 6-4, 7-5.

Lauren Davis, United States, def. Anastasija Sevastova (22), Latvia, 7-5, 6-3.

Lucie Safarova, Czech Republic, def. CoCo Vandeweghe (20), United States, 4-6, 6-4, 6-1.

Florin Mergea, Romania, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, def. Ivan Dodig, Croatia, and Marcel Granollers (7), Spain, 2-6, 6-3, 10-4.

Gilles Muller, Luxembourg, and Sam Querrey, United States, def. Juan Martin del Potro, Argentina, and Leander Paes, India, 6-3, 6-4.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau, Romania, def. Marin Cilic and Nikola Mektic, Croatia, 6-2, 4-6, 10-6.

Pierre-Hugues Herbet and Nicolas Mahut (1), France, def. John Isner and Jack Sock, United States, 4-6, 6-3, 10-7.

Jamie Murray, Britain, and Bruno Soares (4), Brazil, def. Daniel Nestor, Canada, and Edouard Roger-Vasselin, France, 6-7 (4), 6-2, 10-3.

Nick Kyrgios, Australia, and Nenad Zimonjic, Serbia, def. Bob and Mike Bryan (2), United States, 6-4, 3-6, 10-7.

Lara Arruabarrena, Spain, and Liang Chen, China, vs. Kateryna Bondarenko, Ukraine, and Chan Hao-ching, Taiwan, 6-4, 2-6, 10-8.

Sania Mirza, India, and Barbora Strycova (4), Czech Republic, def. Sara Errani, Italy, and Alicja Rosolska, Poland, 6-2, 6-3.

AP

This story has been automatically published from the Associated Press wire which uses US spellings