NASCAR Sprint Cup-Advance Auto Parts Clash Results

1. (9) Joey Logano, Ford, 75 laps, 0 rating, 0 points.

2. (13) Kyle Busch, Toyota, 75, 0, 0.

3. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 75, 0, 0.

4. (12) Danica Patrick, Ford, 75, 0, 0.

5. (7) Kevin Harvick, Ford, 75, 0, 0.

6. (1) Brad Keselowski, Ford, 75, 0, 0.

7. (14) Chase Elliott, Chevrolet, 75, 0, 0.

8. (16) Daniel Suarez, Toyota, 75, 0, 0.

9. (17) Chris Buescher, Chevrolet, 75, 0, 0.

10. (3) Jamie McMurray, Chevrolet, 75, 0, 0.

11. (15) Matt Kenseth, Toyota, 75, 0, 0.

12. (4) Austin Dillon, Chevrolet, 75, 0, 0.

13. (2) Denny Hamlin, Toyota, 74, 0, 0.

14. (11) Kyle Larson, Chevrolet, garage, 61, 0, 0.

15. (5) Martin Truex Jr, Toyota, accident, 60, 0, 0.

16. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, accident, 48, 0, 0.

17. (10) Kurt Busch, Ford, accident, 16, 0, 0.

Average Speed of Race Winner: 143.819 mph.

Time of Race: 1 hour, 18 minutes, 13 seconds.

Margin of Victory: 1.121 seconds.

Caution Flags: 4 for 16 laps.

Lead Changes: 6 among 4 drivers.

Lap Leaders: B.Keselowski 1-8; D.Hamlin 9; B.Keselowski 10-19; Ky.Busch 20-24; J.Logano 25-27; D.Hamlin 28-74; J.Logano 75

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Hamlin, 2 times for 46 laps; B.Keselowski, 2 times for 16 laps; Ky.Busch, 1 time for 4 laps; J.Logano, 2 times for 2 laps.

Wins: J.Johnson, 5; Ky.Busch, 4; K.Harvick, 4; B.Keselowski, 4; M.Truex, 4; D.Hamlin, 3; J.Logano, 3; M.Kenseth, 2; C.Buescher, 1; Ku.Busch, 1; K.Larson, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Johnson, 5065; 2. Ky.Busch, 5055; 3. J.Logano, 5052; 4. M.Kenseth, 2330; 5. D.Hamlin, 2320; 6. Ku.Busch, 2296; 7. K.Harvick, 2289; 8. K.Larson, 2288; 9. C.Elliott, 2285; 10. M.Truex, 2271; 11. B.Keselowski, 2267; 12. J.McMurray, 2231; 13. A.Dillon, 2223; 14. C.Buescher, 2169; 15. D.Patrick, 689.

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.