Super Bowl Champions

2016 " New England (AFC) 34, Atlanta (NFC) 28, OT

2016 " Denver (AFC) 24, Carolina (NFC) 10

2015 " New England (AFC) 28, Seattle (NFC) 24

2014 " Seattle (NFC) 43, Denver (AFC) 8

2013 " Baltimore (AFC) 34, San Francisco (NFC) 31

2012 " N.Y. Giants (NFC) 21, New England (AFC) 17

2011 " Green Bay (NFC) 31, Pittsburgh (AFC) 25

2010 " New Orleans (NFC) 31, Indianapolis (AFC) 17

2009 " Pittsburgh (AFC) 27, Arizona (NFC) 23

2008 " N.Y. Giants (NFC) 17, New England (AFC) 14

2007 " Indianapolis (AFC) 29, Chicago (NFC) 17

2006 " Pittsburgh (AFC) 21, Seattle (NFC) 10

2005 " New England (AFC) 24, Philadelphia (NFC) 21

2004 " New England (AFC) 32, Carolina (NFC) 29

2003 " Tampa Bay (NFC) 48, Oakland (AFC) 21

2002 " New England (AFC) 20, St. Louis (NFC) 17

2001 " Baltimore Ravens (AFC) 34, N.Y. Giants (NFC) 7

2000 " St. Louis (NFC) 23, Tennessee (AFC) 16

1999 " Denver (AFC) 34, Atlanta (NFC) 19

1998 " Denver (AFC) 31, Green Bay (NFC) 24

1997 " Green Bay (NFC) 35, New England (AFC) 21

1996 " Dallas (NFC) 27, Pittsburgh (AFC) 17

1995 " San Francisco (NFC) 49, San Diego (AFC) 26

1994 " Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13

1993 " Dallas (NFC) 52, Buffalo (AFC) 17

1992 " Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24

1991 " N.Y. Giants (NFC) 20, Buffalo (AFC) 19

1990 " San Francisco (NFC) 55, Denver (AFC) 10

1989 " San Francisco (NFC) 20, Cincinnati (AFC) 16

1988 " Washington (NFC) 42, Denver (AFC) 10

1987 " N.Y. Giants (NFC) 39, Denver (AFC) 20

1986 " Chicago (NFC) 46, New England (AFC) 10

1985 " San Francisco (NFC) 38, Miami (AFC) 16

1984 " L.A. Raiders (AFC) 38, Washington (NFC) 9

1983 " Washington (NFC) 27, Miami (AFC) 17

1982 " San Francisco (NFC) 26, Cincinnati (AFC) 21

1981 " Oakland (AFC) 27, Philadelphia (NFC) 10

1980 " Pittsburgh (AFC) 31, L.A. Rams (NFC) 19

1979 " Pittsburgh (AFC) 35, Dallas (NFC) 31

1978 " Dallas (NFC) 27, Denver (AFC) 10

1977 " Oakland (AFC) 32, Minnesota (NFC) 14

1976 " Pittsburgh (AFC) 21, Dallas (NFC) 17

1975 " Pittsburgh (AFC) 16, Minnesota (NFC) 6

1974 " Miami (AFC) 24, Minnesota (NFC) 7

1973 " Miami (AFC) 14, Washington (NFC) 7

1972 " Dallas (NFC) 24, Miami (AFC) 3

1971 " Baltimore Colts (AFC) 16, Dallas (NFC) 13

1970 " Kansas City (AFL) 23, Minnesota (NFL) 7

1969 " N.Y. Jets (AFL) 16, Baltimore Colts (NFL) 7

1968 " Green Bay (NFL) 33, Oakland (AFL) 14

1967 " Green Bay (NFL) 35, Kansas City (AFL) 10

