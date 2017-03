Super Rugby Summaries

Chiefs 26 (Brodie Retallick, Tony Pulu tries; Damien McKenzie 2 conversions, 4 penalties), Hurricanes 18 (T.J. Perenara, Julian Savea tries; Beauden Barrett conversion, 2 penalties). HT: 17-6.

ACT Brumbies 25 (Henry Speight, Wharenui Hawera, Kyle Godwin, Robbie Abel tries; Wharenui Hawera conversion, penalty), Western Force 17 (Heath Tessmann, Chance Peni tries; Jono Lance 2 conversions, penalty). HT: 10-14.

Highlanders 16 (Malakai Fekitoa try; Lima Sopoaga conversion, 2 penalties, Marty Banks penalty), Blues 12 (Ishaia West 3 penalties, Piers Francis penalty). HT: 10-6.

Crusaders 22 (Bryn Hall 2, Mitchell Drummond tries; Mitchell Hunt 2 conversions, penalty), Queensland Reds 20 (Samu Kerei, Eto Nabuli tries; Quade Cooper 2 conversions, 2 penalties): HT: 7-20.

Cheetahs 38 (Torsten van Jarsveld, Teboho Mohoje, Clinton Swart, Ryno Benjamin tries; Fred Zeilinga 3 conversions, 4 penalties), Sunwolves 31 (Kenki Fukuouka 2, Shota Emi, Hayden Cripps tries; Hayden Cripps 2 conversions, penalty, Jamie-Jerry Taulagi 2 conversions). HT: 20-17.

Stormers 41 (Dillyn Leyds, Bjorn Basson, Robert du Preeez, Justin Phillips, E.W. Viljoen, Rynhardt Elstadt tries; Robert du Preez 2 conversions, penalty; Kurt Coleman 2 conversions), Southern Kings 10 (Makazole Mapimpi try; Lionel Cronje conversion, penalty).

HT: 17-3.

Sharks 37 (Tera Mtembu, Curwin Bosch, Kobus van Wyk tries; Curwin Bosch 2 conversions, 6 penalties), New South Wales Waratahs 14 (Israel Folau 2 tries; Reece Robinson 2 conversions). HT, 31-7.

Jaguares 36 (Joaquin Tuculet, Ramiro Moyano, Jeronimo de la Fuente, Nicolas Sanchez tries; Nicolas Sanchez 2 conversions, 4 penalties), Lions 24 (Warren Whiteley 2, Jacques van Rooyen, Malcolm Marx tries; Shaun Reynolds conversion, Jaco van der Valt conversion). HT: 21-7.

Byes: Melbourne Rebels, Bulls.

AP

