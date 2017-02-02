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Six Nations Glance

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Scotland vs. Ireland, 1425 GMT

England vs. France, 1650 GMT

Italy vs. Wales, 1400 GMT

Italy vs. Ireland, 1425 GMT

Wales vs. England, 1650 GMT

France vs. Scotland, 1500 GMT

Scotland vs. Wales, 1425 GMT

Ireland vs. France, 1650 GMT

England vs. Italy, 1500 GMT

Wales vs. Ireland, 2000 GMT

Italy vs. France, 1330 GMT

England vs. Scotland, 1600 GMT

Scotland vs. Italy, 1230 GMT

France vs. Wales, 1445 GMT

Ireland vs. England, 1700 GMT

This story has been automatically published from the Associated Press wire which uses US spellings

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