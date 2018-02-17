1. Norway (Marit Bjorgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Ostberg, Ragnhild Haga), 51:24.3.
2. Sweden (Charlotte Kalla, Anna Haag, Stina Nilsson, Ebba Andersson), 51:26.3.
3. OA Russia (Anna Nechaevskaya, Yulia Belorukova, Natalia Nepryaeva, Anastasia Sedova), 52:07.6.
4. Finland (Aino Kaisa Saarinen, Riitta-Liisa Roponen, Kerttu Niskanen, Krista Parmakoski), 52:26.9.
5. United States (Kikkan Randall, Sadie Bjornsen, Jessica Diggins, Sophie Caldwell), 52:44.8.
6. Germany (Stefanie Bohler, Sandra Ringwald, Victoria Carl, Katharina Henning), 53:13.7.
7. Switzerland (Laurien Van der Graaff, Nathalie Von Siebenthal, Nadine Faehndrich, Lydia Hiernickel), 53:15.8.
8. Slovenia (Vesna Fabjan, Katja Visnar, Alenka Cebasek, Anamarija Lampic), 53:55.7.
9. Italy (Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Lucia Scardoni, Anna Comarella), 54:22.0.
10. Poland (Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaskowiec, Martyna Galewicz, Ewelina Marcisz), 54:30.9.
11. Czech Republic (Karolina Grohova, Petra Novakova, Katerina Berouskova, Barbora Havlickova), 55:17.1.
12. France (Coraline Hugue, Aurore Jean, Anouk Faivre Picon, Delphine Claudel), 55:50.2.
13. Canada (Emily Nishikawa, Cendrine Browne, Dahria Beatty, Anne-Marie Comeau), 56:14.6.
14. Belarus (Julia Tikhonova, Valiantsina Kaminskaya, Anastasia Kirillova, Polina Seronosova), 57:56.1.