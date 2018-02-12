GOLD_Martin Fourcade, France
SILVER_Sebastian Samuelsson, Sweden
BRONZE_Benedikt Doll, Germany
GOLD_Laura Dahlmeier, Germany
SILVER_Anastasiya Kuzmina, Slovakia
BRONZE— Anais Bescond, France
GOLD_Canada (Patrick Chan, Gabrielle Daleman, Kaetlyn Osmond, Meagan Duhamel, Eric Radford, Scott Moir, Tessa Virtue)
SILVER_OA Russia (Mikhail Kolyada, Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova, Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov, Dmitri Soloviev, Ekaterina Bobrova)
BRONZE_United Staes (Nathan Chen, Chris Knierim, Mirai Nagasu, Bradie Tennell, Chris Knierim, Alexa Scimeca Knierim, Alex Shibutani, Maia Shibutani)
GOLD_Mikael Kingsbury, Canada
SILVER_Matt Graham, Australia
BRONZE_Daichi Hara, Japan
GOLD_Maren Lundby, Norway
SILVER_Katharina Althaus, Germany
BRONZE_Sara Takanashi, Japan
GOLD_Jamie Anderson, United States
SILVER_Laurie Blouin, Canada
BRONZE_Enni Rukajarvi, Finland
GOLD_Ireen Wust, Netherlands
SILVER_Miho Takagi, Japan
BRONZE_Marrit Leenstra, Netherlands