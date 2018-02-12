GOLD_Martin Fourcade, France

SILVER_Sebastian Samuelsson, Sweden

BRONZE_Benedikt Doll, Germany

GOLD_Laura Dahlmeier, Germany

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SILVER_Anastasiya Kuzmina, Slovakia

BRONZE— Anais Bescond, France

GOLD_Canada (Patrick Chan, Gabrielle Daleman, Kaetlyn Osmond, Meagan Duhamel, Eric Radford, Scott Moir, Tessa Virtue)

SILVER_OA Russia (Mikhail Kolyada, Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova, Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov, Dmitri Soloviev, Ekaterina Bobrova)

BRONZE_United Staes (Nathan Chen, Chris Knierim, Mirai Nagasu, Bradie Tennell, Chris Knierim, Alexa Scimeca Knierim, Alex Shibutani, Maia Shibutani)

GOLD_Mikael Kingsbury, Canada

SILVER_Matt Graham, Australia

BRONZE_Daichi Hara, Japan

GOLD_Maren Lundby, Norway

SILVER_Katharina Althaus, Germany

BRONZE_Sara Takanashi, Japan

GOLD_Jamie Anderson, United States

SILVER_Laurie Blouin, Canada

BRONZE_Enni Rukajarvi, Finland

GOLD_Ireen Wust, Netherlands

SILVER_Miho Takagi, Japan

BRONZE_Marrit Leenstra, Netherlands