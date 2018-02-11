1. Scott Moir and Tessa Virtue, Canada, 80.51.
2. Alex Shibutani and Maia Shibutani, United States, 75.46.
3. Dmitri Soloviev and Ekaterina Bobrova, OA Russia, 74.76.
4. Anna Cappellini and Luca Lanotte, Italy, 72.51.
5. Chris Reed and Kana Muramoto, Japan, 62.15.
6. Marie-Jade Lauriault and Romain Le Gac, France, 57.94.
7. Liu Xinyu and Wang Shiyue, China, 56.98.
8. Kavita Lorenz and Joti Polizoakis, Germany, 56.88.
9. Min Yura and Gamelin Alexander, South Korea, 51.97.
10. Adel Tankova and Ronald Zilberberg, Israel, 44.61.
1. Evgenia Medvedeva, OA Russia, 81.06.
2. Carolina Kostner, Italy, 75.10.
3. Kaetlyn Osmond, Canada, 71.38.
4. Satoko Miyahara, Japan, 68.95.
5. Bradie Tennell, United States, 68.94.
6. Choi Dabin, South Korea, 65.73.
7. Li Xiangning, China, 58.62.
8. Nicole Schott, Germany, 55.32.
9. Mae Berenice Meite, France, 46.62.
10. Aimee Buchanan, Israel, 46.30.
1. Meagan Duhamel and Eric Radford, Canada, 148.51.
2. Valentina Marchei and Ondrej Hotarek, Italy, 138.44.
3. Natalia Zabiiako and Alexander Enbert, OA Russia, 133.28.
4. Chris Knierim and Alexa Scimeca Knierim, United States, 126.56.
5. Miu Suzaki and Ryuichi Kihara, Japan, 97.67.
1. Canada, 45 points (Q).
2. OA Russia, 39 (Q).
3. United States, 36 (Q).
4. Italy, 35 (Q).
5. Japan, 32 (Q).
6. China, 18.
7. Germany, 16.
8. Israel, 13.
9. South Korea, 13.
10. France, 13.