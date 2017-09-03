First half_1, New England, Kamara 9 (Caldwell, Nguyen), 26th minute.
Second half_2, New England, Kamara 10 (Nguyen), 75th. 3, New England, Kamara 11 (Nguyen), 89th. 4, New England, Bunbury 6 (Nemeth, Nguyen), 92nf
Goalies_Orlando City, Joe Bendik; New England, Cody Cropper.
Yellow Cards_Pereira, Orlando City, 56th; Aja, Orlando City, 66th; Agudelo, New England, 68th; Rocha, Orlando City, 86th.
Red Cards_Aja, Orlando City, 80th.
Referee_Robert Sibiga. Assistant Referees_Corey Parker, Gjovalin Bori. 4th Official_Sorin Stoica.
A_17,865 (20,000)
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Orlando City_Joe Bendik; Scott Sutter, Jose Aja, Leo Pereira, Donny Toia (Victor Pagliari Giro, 72nd); Dillon Powers, Antonio Nocerino (Will Johnson, 64th), Giles Barnes, Kaka; Dominic Dwyer, Carlos Rivas (Tony Rocha, 85th).
New England_Cody Cropper; Andrew Farrell, Benjamin Angoua, Claude Dielna, Chris Tierney; Gershon Koffie, Scott Caldwell, Teal Bunbury, Juan Agudelo (Xavier Kouassi, 71st), Lee Nguyen; Kei Kamara (Krisztian Nemeth, 91st).