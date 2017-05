Eredivisie Football Champions

1898_RAP Amsterdam

1899_RAP Amsterdam

1900_HVV Den Haag

1901_HVV Den Haag

1902_HVV Den Haag

1903_HVV Den Haag

1904_HBS Den Haag

1905_HVV Den Haag

1906_HBS Den Haag

1907_HVV Den Haag

1908_Quick Den Haag

1909_Sparta Rotterdam

1910_HVV Den Haag

1911_Sparta Rotterdam

1912_Sparta Rotterdam

1913_Sparta Rotterdam

1914_HVV Den Haag

1915_Sparta Rotterdam

1916_Willem II

1917_Go Ahead Deventer

1918_Ajax

1919_Ajax

1920_Be Quick Groningen

1921_NAC Breda

1922_Go Ahead Deventer

1923_RCH Heemstede

1924_Feyenoord

1925_HBS Den Haag

1926_SC Enschede

1927_Heracles Almelo

1928_Feyenoord

1929_PSV Eindhoven

1930_Go Ahead Deventer

1931_Ajax

1932_Ajax

1933_Go Ahead Deventer

1934_Ajax

1935_PSV Eindhoven

1936_Feyenoord

1937_Ajax

1938_Feyenoord

1939_Ajax

1940_Feyenoord

1941_Heracles Almelo

1942_ADO Den Haag

1943_ADO Den Haag

1944_De Volewijckers

1946_Haarlem

1947_Ajax

1948_BVV Den Bosch

1949_SVV Schiedam

1950_Limburg

1951_PSV Eindhoven

1952_Willem II

1953_RCH Haarlem

1954_Eindhoven

1955_Willem II

1956_Rapid JC Heerlen

1957_Ajax

1958_DOS Utrecht

1959_Sparta Rotterdam

1960_Ajax

1961_Feyenoord

1962_Feyenoord

1963_PSV Eindhoven

1964_DWS Amsterdam

1965_Feyenoord

1966_Ajax

1967_Ajax

1968_Ajax

1969_Feyenoord

1970_Ajax

1971_Feyenoord

1972_Ajax

1973_Ajax

1974_Feyenoord

1975_PSV Eindhoven

1976_PSV Eindhoven

1977_Ajax

1978_PSV Eindhoven

1979_Ajax

1980_Ajax

1981_AZ Alkmaar

1982_Ajax

1983_Ajax

1984_Feyenoord

1985_Ajax

1986_PSV Eindhoven

1987_PSV Eindhoven

1988_PSV Eindhoven

1989_PSV Eindhoven

1990_Ajax

1991_PSV Eindhoven

1992_PSV Eindhoven

1993_Feyenoord

1994_Ajax

1995_Ajax

1996_Ajax

1997_PSV Eindhoven

1998_Ajax

1999_Feyenoord

2000_PSV Eindhoven

2001_PSV Eindhoven

2002_Ajax

2003_PSV Eindhoven

2004_Ajax

2005_PSV Eindhoven

2006_PSV Eindhoven

2007_PSV Eindhoven

2008_PSV Eindhoven

2009_AZ Alkmaar

2010_FC Twente

2011_Ajax

2012_Ajax

2013_Ajax

2014_Ajax

2015_PSV Eindhoven

2016_PSV Eindhoven

2017_Feyenoord

NOTE: No competition in 1945 because of war.

