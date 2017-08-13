PALLEKELE, Sri Lanka (AP) " Scoreboard Sunday at stumps on the second day of the third and final cricket test between Sri Lanka and India at Pallekele International Stadium:

Shikhar Dhawan c Chandimal b Pushpakumara 119

Lokesh Rahul c Karunaratne b Pushpakumara 85

Cheteshwar Pujara c Mathews b Sandakan 8

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Virat Kohli c Karunaratne b Sandakan 42

Ajinkya Rahane b Pushpakumara 17

Ravichandran Ashwin c Dickwella b Fernando 31

Wriddhiman Saha c Perera b Fernando 16

Hardik Pandya c Dilruwan b Sandakan 108

Kuldeep Yadav c Dickwella b Sandakan 26

Mohammed Shami c and b Sandakan 8

Umesh Yadav not out 3

Extras: (10b, 6lb, 2nb, 6w) 24

TOTAL: (all out) 487.

Overs: 122.3.

Fall of wickets: 1-188, 2-219, 3-229, 4-264, 5-296, 6-322, 7-339, 8-401, 9-421.

Bowling: Vishwa Fernando 26-3-87-2 (1nb, 1w), Lahiru Kumara 23-1-104-0 (1w), Dimuth Karunaratne 7-0-30-0, Dilruwan Perera 8-1-36-0 (1nb), Lakshan Sandakan 35.3-4-132-5 (4w), Malinda Pushpakumara 23-2-82-3.

Dimuth Karunaratne c Saha b Shami 4

Upul Tharanga c Saha b Shami 5

Kusal Mendis run out 18

Dinesh Chandimal c Rahul b Ashwin 48

Angelo Mathews lbw b Pandya 0

Niroshan Dickwella st. Saha b Kuldeep Yadav 29

Dilruwan Perera c Pandya b Kuldeep Yadav 0

Malinda Pushpakumara b Kuldeep Yadav 10

Lakshan Sandakan c Dhawan b Ashwin 10

Vishwa Fernando b Kuldeep Yadav 0

Lahiru Kumara not out 0

Extras: (4b, 1lb, 6w) 11

TOTAL: (All Out) 135

Overs: 37.4.

Fall of wickets: 1-14, 2-23, 3-38, 4-38, 5-101, 6-107, 7-125, 8-125, 9-135.

Bowling: Mohammed Shami 6.5-1-17-2 (1w), Umesh Yadav 3.1-0-23-0 (5w), Hardik Pandya 6-1-28-1, Kuldeep Yadav 13-2-40-4, Ravichandran Ashwin 8.4-2-22-2.

Dimuth Karunaratne not out 12

Upul Tharanga b Umesh Yadav 7

Malinda Pushpakumara not out 0

Extras: 0

TOTAL: (for 1 wicket) 19

Overs: 15.

Fall of wicket: 1-15.

To bat: Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews, Niroshan Dickwella, Dilruwan Perera, , Lakshan Sandakan, Vishwa Fernando, Lahiru Kumara.

Bowling: Mohammed Shami 4-2-7-0, Ravichandran Ashwin 6-4-5-0, Umesh Yadav 2-0-3-1, Kuldeep Yadav 1-0-4-0.

Toss: won by India.

Series: India leads three-match series 2-0.

Umpires: Richard Illingworth, England, and Rod Tucker, Australia.

TV Umpire: Bruce Oxenford, Australia. Match Referee: Richie Richardson, West Indies.