NASCAR XFINITY-Hisense 4K TV 300 Results

1. (3) Ryan Blaney, Ford, 200 laps, 0 rating, 0 points.

2. (5) Kevin Harvick, Ford, 200, 0, 0.

3. (2) Austin Dillon, Chevrolet, 200, 0, 0.

4. (7) Christopher Bell, Toyota, 200, 0, 0.

5. (8) Denny Hamlin, Toyota, 200, 0, 0.

6. (39) Brad Keselowski, Ford, 200, 0, 0.

7. (6) Cole Custer, Ford, 200, 0, 44.

8. (11) Brennan Poole, Chevrolet, 200, 0, 36.

9. (17) Brendan Gaughan, Chevrolet, 200, 0, 28.

10. (10) Tyler Reddick, Chevrolet, 200, 0, 32.

11. (9) Ryan Reed, Ford, 200, 0, 31.

12. (1) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 0, 25.

13. (4) Daniel Hemric, Chevrolet, 200, 0, 24.

14. (13) William Byron, Chevrolet, 200, 0, 23.

15. (27) Ross Chastain, Chevrolet, 200, 0, 22.

16. (21) Brandon Jones, Chevrolet, 200, 0, 21.

17. (26) Jeremy Clements, Chevrolet, 200, 0, 20.

18. (15) Ty Dillon, Chevrolet, 200, 0, 0.

19. (18) Blake Koch, Chevrolet, 200, 0, 18.

Continued below.

Related Content Robert Craddock: Aussie cricket headed for 'uncivil war' over pay - 'and it will turn fans off' Rugby: 93-year-old Richard Langdon to be guest of NZR at Lions fixture Cricket: Mitchell Santner magic leads Black Caps to win over Ireland

20. (40) Dakoda Armstrong, Toyota, 200, 0, 17.

21. (25) Casey Mears, Ford, 200, 0, 16.

22. (24) JJ Yeley, Toyota, 200, 0, 15.

23. (35) Joey Gase, Chevrolet, 200, 0, 14.

24. (34) Garrett Smithley, Chevrolet, 200, 0, 13.

25. (22) Ben Kennedy, Chevrolet, 200, 0, 12.

26. (19) Matt Tifft, Toyota, 200, 0, 11.

27. (16) Ryan Sieg, Chevrolet, 200, 0, 10.

28. (14) Darrell Wallace Jr, Ford, 200, 0, 14.

29. (31) BJ McLeod, Chevrolet, 200, 0, 8.

30. (36) Todd Bodine, Chevrolet, 200, 0, 7.

31. (33) David Starr, Chevrolet, 199, 0, 6.

32. (32) Cale Conley, Toyota, 198, 0, 5.

33. (29) Alex Labbe, Chevrolet, 192, 0, 4.

34. (37) Harrison Rhodes, Chevrolet, 190, 0, 3.

35. (12) Elliott Sadler, Chevrolet, accident, 180, 0, 2.

36. (23) Michael Annett, Chevrolet, accident, 177, 0, 1.

37. (20) Spencer Gallagher, Chevrolet, accident, 166, 0, 1.

38. (28) Timmy Hill, Toyota, electrical, 22, 0, 1.

39. (38) Carl Long, Dodge, accident, 21, 0, 1.

40. (30) Stephen Leicht, Chevrolet, electrical, 11, 0, 1.

___

Average Speed of Race Winner: 113.720 mph.

Time of Race: 2 hours, 38 minutes, 17 seconds.

Margin of Victory: 0.244 seconds.

Caution Flags: 12 for 52 laps.

Lead Changes: 12 among 7 drivers.

Lap Leaders: J.Allgaier 1-7; K.Harvick 8-47; D.Hamlin 48; B.McLeod 49; D.Hamlin 50-52; R.Blaney 53-108; D.Wallace 109-111; R.Blaney 112-129; K.Harvick 130; R.Blaney 131-160; A.Dillon 161-180; K.Harvick 181-197; R.Blaney 198-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): R.Blaney, 4 times for 103 laps; K.Harvick, 3 times for 55 laps; A.Dillon, 1 time for 19 laps; J.Allgaier, 1 time for 6 laps; D.Hamlin, 2 times for 2 laps; D.Wallace, 1 time for 2 laps; B.McLeod, 1 time for 0 laps.

Wins: J.Allgaier, 1; R.Blaney, 1; R.Reed, 1.

Top 10 in Points: 1. E.Sadler, 332; 2. J.Allgaier, 326; 3. W.Byron, 275; 4. D.Hemric, 253; 5. D.Wallace, 249; 6. R.Reed, 237; 7. B.Poole, 229; 8. M.Tifft, 227; 9. M.Annett, 225; 10. B.Koch, 220.

___

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.