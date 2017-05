Spanish Grand Prix Results

1. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes GP, 1:35:56.497

2. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 1:35:59.987.

3. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, 1:37:12.317.

4. Sergio Perez, Mexico, Force India, 1 lap behind.

5. Esteban Ocon, France, Force India, 1 lap.

6. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, 1 lap.

7. Carlos Sainz, Spain, Scuderia Toro Rosso, 1 lap.

8. Pascal Wehrlein, Germany, Sauber-Ferrari, 1 lap.

9. Daniil Kvyat, Russia, Scuderia Toro Rosso, 1 lap.

10. Romain Grosjean, France, Haas F1, 1 lap.

11. Marcus Ericsson, Sweden, Sauber-Ferrari, 2 laps.

12. Fernando Alonso, Spain, McLaren, 2 laps.

13. Felipe Massa, Brazil, Williams, 2 laps.

14. Kevin Magnussen, Denmark, Haas F1, 2 laps.

15. Jolyon Palmer, Britain, Renault, 2 laps.

16. Lance Stroll, Canada, Williams, 2 laps.

17. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes GP, 38 laps.

18. Stoffel Vandoorne, Belgium, McLaren, 32 laps.

19. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull, 1 laps.

20. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 0 laps.

1. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 104 point.

2. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes GP 98.

3. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes GP 63.

4. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari 49.

5. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull 37.

6. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull 35.

7. Sergio Perez, Mexico, Force India 34.

8. Esteban Ocon, France, Force India 19.

9. Felipe Massa, Brazil, Williams 18.

10. Carlos Sainz, Spain, Scuderia Toro Rosso 17.

11. Nico Hulkenberg, Germany, Renault 14.

12. Romain Grosjean, France, Haas F1 5.

13. Pascal Wehrlein, Germany, Sauber-Ferrari 4.

14. Kevin Magnussen, Denmark, Haas F1 4.

15. Daniil Kvyat, Russia, Scuderia Toro Rosso 4.

1. Mercedes GP, 161.

2. Ferrari, 153.

3. Red Bull, 72.

4. Force India, 53.

5. Scuderia Toro Rosso, 21.

6. Williams, 18.

7. Renault, 14.

8. Haas F1, 9.

9. Sauber-Ferrari, 4.

