NASCAR XFINITY-Sparks Energy 300 Results

1. (23) Aric Almirola, Ford, 113 laps, 0 rating, 0 points.

2. (14) Elliott Sadler, Chevrolet, 113, 0, 35.

3. (8) Joey Logano, Ford, 113, 0, 0.

4. (4) Ben Kennedy, Chevrolet, 113, 0, 34.

5. (10) Erik Jones, Toyota, 113, 0, 0.

6. (19) Matt Tifft, Toyota, 113, 0, 33.

7. (21) Michael Annett, Chevrolet, 113, 0, 38.

8. (6) Justin Allgaier, Chevrolet, 113, 0, 47.

9. (18) Daniel Suarez, Toyota, 113, 0, 0.

10. (40) Jeff Green, Chevrolet, 113, 0, 27.

11. (31) JJ Yeley, Toyota, 113, 0, 28.

12. (30) Ryan Sieg, Chevrolet, 113, 0, 26.

13. (22) Darrell Wallace Jr, Ford, 112, 0, 24.

14. (7) Ty Dillon, Chevrolet, 112, 0, 0.

15. (2) Kasey Kahne, Chevrolet, 112, 0, 0.

16. (35) Joey Gase, Chevrolet, 112, 0, 21.

17. (37) Timmy Hill, Dodge, 112, 0, 20.

18. (32) David Starr, Chevrolet, 112, 0, 19.

19. (25) Ross Chastain, Chevrolet, 112, 0, 18.

Continued below.

Related Content Injured Bale expected to miss Champions League semifinals Fit-again Wood gets England call-up for Champions Trophy Nastase will be the 'bad boy' if he says more about Williams

20. (16) Tyler Reddick, Chevrolet, 112, 0, 21.

21. (29) Garrett Smithley, Chevrolet, 112, 0, 16.

22. (38) Harrison Rhodes, Chevrolet, 112, 0, 15.

23. (15) Dakoda Armstrong, Toyota, 112, 0, 14.

24. (12) Brennan Poole, Chevrolet, 111, 0, 13.

25. (28) Mike Harmon, Dodge, 110, 0, 12.

26. (13) Cole Custer, Ford, 95, 0, 11.

27. (39) Jeremy Clements, Chevrolet, electrical, 55, 0, 10.

28. (26) Mark Thompson, Toyota, engine, 55, 0, 9.

29. (11) Ryan Reed, Ford, accident, 49, 0, 8.

30. (17) Brendan Gaughan, Chevrolet, accident, 49, 0, 11.

31. (1) Blake Koch, Chevrolet, accident, 49, 0, 12.

32. (36) Martin Roy, Chevrolet, accident, 49, 0, 5.

33. (27) Chris Cockrum, Chevrolet, accident, 49, 0, 4.

34. (24) Scott Lagasse Jr, Toyota, accident, 48, 0, 3.

35. (33) Morgan Shepherd, Chevrolet, fuelpump, 32, 0, 2.

36. (9) William Byron, Chevrolet, accident, 32, 0, 1.

37. (5) Brandon Jones, Chevrolet, accident, 20, 0, 1.

38. (3) Daniel Hemric, Chevrolet, accident, 20, 0, 1.

39. (20) Spencer Gallagher, Chevrolet, accident, 20, 0, 1.

40. (34) Ray Black Jr, Chevrolet, engine, 7, 0, 1.

___

Average Speed of Race Winner: 139.065 mph.

Time of Race: 2 hours, 9 minutes, 41 seconds.

Margin of Victory: 0.142 seconds.

Caution Flags: 5 for 20 laps.

Lead Changes: 28 among 14 drivers.

Lap Leaders: B.Koch 0; K.Kahne 1-5; B.Kennedy 6-10; B.Koch 11; K.Kahne 12-13; D.Suarez 14; K.Kahne 15; J.Logano 16-19; A.Almirola 20-27; M.Annett 28-33; T.Dillon 34-37; J.Logano 38-46; E.Jones 47; J.Allgaier 48-51; G.Smithley 52; J.Allgaier 53-58; E.Jones 59; A.Almirola 60; K.Kahne 61-70; E.Jones 71; J.Green 72-89; R.Chastain 90; J.Allgaier 91-104; J.Logano 105-106; E.Jones 107; J.Logano 108; E.Jones 109; A.Almirola 110-113; R.Sieg 114

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Allgaier, 3 times for 21 laps; J.Green, 1 time for 17 laps; K.Kahne, 4 times for 14 laps; J.Logano, 4 times for 12 laps; A.Almirola, 3 times for 10 laps; M.Annett, 1 time for 5 laps; B.Kennedy, 1 time for 4 laps; T.Dillon, 1 time for 3 laps; E.Jones, 5 times for 0 laps; B.Koch, 2 times for 0 laps; R.Chastain, 1 time for 0 laps; R.Sieg, 1 time for 0 laps; G.Smithley, 1 time for 0 laps; D.Suarez, 1 time for 0 laps.

Wins: E.Jones, 2; J.Allgaier, 1; A.Almirola, 1; J.Logano, 1; R.Reed, 1.

Top 10 in Points: 1. E.Sadler, 330; 2. J.Allgaier, 301; 3. W.Byron, 252; 4. D.Wallace, 235; 5. D.Hemric, 229; 6. M.Annett, 224; 7. M.Tifft, 216; 8. R.Reed, 206; 9. B.Koch, 202; 10. B.Poole, 193.

___

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.