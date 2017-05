NASCAR-Richmond 400 Lineup

RICHMOND, Virginia (AP) " Qualifying results Friday for the NASCAR race on Sunday at Richmond International Raceway (car number in parentheses):

1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 121.076 mph.

2. (21) Ryan Blaney, Ford, 120.854.

3. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 120.681.

4. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 120.471.

5. (22) Joey Logano, Ford, 120.380.

6. (4) Kevin Harvick, Ford, 120.326.

7. (18) Kyle Busch, Toyota, 120.171.

8. (14) Clint Bowyer, Ford, 120.144.

9. (41) Kurt Busch, Ford, 120.027.

10. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 119.691.

11. (19) Daniel Suarez, Toyota, 119.090.

12. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 119.000.

13. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 119.697.

14. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 119.670.

15. (2) Brad Keselowski, Ford, 119.670.

16. (11) Denny Hamlin, Toyota, 119.665.

17. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 119.638.

Continued below.

18. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 119.379.

19. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 119.226.

20. (77) Erik Jones, Toyota, 118.948.

21. (10) Danica Patrick, Ford, 118.896.

22. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 118.640.

23. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 118.437.

24. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 117.025.

25. (43) Aric Almirola, Ford, 119.079.

26. (27) Paul Menard, Chevrolet, 119.011.

27. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 118.917.

28. (34) Landon Cassill, Ford, 118.864.

29. (6) Trevor Bayne, Ford, 118.796.

30. (38) David Ragan, Ford, 118.369.

31. (23) Gray Gaulding, Toyota, 118.131.

32. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 117.940.

33. (15) Reed Sorenson, Chevrolet, 117.386.

34. (83) Corey LaJoie, Toyota, 117.096.

35. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 116.995.

36. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 116.939.

37. (51) Timmy Hill, Chevrolet, 116.189.

38. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 82.792.