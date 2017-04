Honda Indy Grand Prix of Alabama Results

1. (7) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

2. (4) Scott Dixon, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

3. (3) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

4. (2) Helio Castroneves, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

5. (18) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 90 laps, Running

6. (6) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 90 laps, Running

7. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

8. (12) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

9. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 90 laps, Running

10. (8) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 90 laps, Running

11. (5) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 90 laps, Running

12. (9) Max Chilton, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

13. (21) Graham Rahal, Dallara-Honda, 90 laps, Running

14. (1) Will Power, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

15. (15) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 90 laps, Running

16. (11) Ed Jones, -, 90 laps, Running

17. (16) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 90 laps, Running

18. (20) Conor Daly, Dallara-Honda, 90 laps, Running

19. (19) Zach Veach, -, 90 laps, Running

20. (17) Spencer Pigot, Dallara-Honda, 89 laps, Running

21. (13) Marco Andretti, Dallara-Honda, 87 laps, Running

Average Speed of Race Winner: 108.809 mph.

Time of Race: 01:54:08.7076.

Margin of Victory: 1.0495.

Cautions: 2 for 7 laps.

Lead Changes: 8 among 5 drivers.

Lap Leaders: Power 1-20, Castroneves 21-22, Dixon 23-24, Power 25-43, Dixon 44, Power 45-63, Kimball 64-74, Power 75-76, Newgarden 77-90.

Points: Bourdais 117, Dixon 111, Newgarden 110, Pagenaud 106, Hinchcliffe 102, Castroneves 84, Sato 65, Hunter-Reay 65, Jones 62, Rossi 60.

