2nd T20: Sri Lanka vs Bangladesh Scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) " Scoreboard Thursday in the second Twenty20 between Sri Lanka and Bangladesh at R. Premadasa Stadium:

Imrul Kayes run out 36

Soumya Sarkar c and b Gunaratne 34

Sabbir Rahman b Sanjaya 19

Shakib Al Hasan b Kulasekara 38

Mosaddek Hossain b TPerera 17

Mahmudullah Riyad not out 4

Mushfiqur Rahim b Malinga 15

Mashrafe Mortaza b Malinga 0

Mehedi Hasan lbw b Malinga 0

Mohammad Saifuddin run out 6

Extras: (2lb, 5w) 7

TOTAL: (for 9 wickets) 176

Overs: 20

Fall of wickets: 1-71, 2-78, 3-124, 4-139, 5-152, 6-169, 7-169, 8-169, 9-176

Did not bat: Mustafizur Rahman

Bowling: Lasith Malinga 4-0-34-3 (1w), Nuwan Kulasekara 4-0-30-1, Dilshan Munaweera 2-0-22-0 (3w), Vikum Sanjaya 3-0-32-1 (1w), Asela Gunaratne 2-0-15-1, Seekkuge Prasanna 2-0-17-0, Thisara Perera 3-0-24-1.

Continued below.

Related Content Scotland fullback Hogg is player of the Six Nations again Mattek-Sands upsets Svitolina at Miami Open; Safarova wins Federer and Nishikori not among Monte Carlo field

Kusal Perera b Shakib 4

Dilshan Munaweera c Mahmudullah b Shakib 4

Upul Tharanga c MHasan b Mahmudulllah 23

Chamara Kapugedara c MHasan b Mustafizur 50

Asela Gunaratne c Hossain b Mustafizur 0

Milinda Siriwardana c Sarkar b Mustafizuur 0

Thisara Perera st Rahim b Shakib 27

Seekkuge Prasanna b Mortaza 11

Nuwan Kulasekara not out 2

Lasith Malinga b Mustafizur 0

Vikum Sanjaya c Mahmudullah b Saifuddin 6

Extras: (2lb, 2w) 4

TOTAL: (all out) 131

Overs: 18

Fall of wickets: 1-4, 2-19, 3-40, 4-40, 5-40, 6-98, 7-119, 8-123, 9-124, 10-131

Bowling: Shakib Al Hasan 4-0-24-3 (1w), Mashrafe Mortaza 4-0-30-1, Mehedi Hasan 2-0-15-0, Mahmudullaah Riyad 2-0-15-1, Mustafizur Rahman 3-0-21-4 (1w), Mohammad Saifuddin 3-0-24-1.

Result: Bangladesh won by 45 runs

Series: Two-match series drawn 1-1.

Toss: Bangladesh.

Umpires: Ranmore Martinesz and Ruchira Palliyaguruge, Sri Lanka.

TV umpire: Raveendra Wimalasiri, Sri Lanka. Match referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.