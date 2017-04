1st T20: Sri Lanka vs Bangladesh Scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) " Scoreboard Tuesday in the first Twenty20 international between Sri Lanka and Bangladesh at R. Premadasa Stadium:

Tamim Iqbal b Malinga 0

Soumya Sarkar c Thisara Perera b Sanjaya 29

Sabbir Rahman run out 16

Mushfiqur Rahim b Gunaratne 8

Shakib Al Hasan c Gunaratne b Prasanna 11

Mosaddek Hossain not out 34

Mahmudullah Riyad b Malinga 31

Mashrafe Mortaza not out 9

Extras: (6lb, 1nb, 10w) 17

TOTAL: (for 6 wickets) 155.

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-0, 2-57, 3-57, 4-70, 5-82, 6-139.

Did not bat: Mohammad Saifuddin, Mustafizur Rahman,Taskin Ahmed.

Bowling: Lasith Malinga 4-0-38-2 (1nb,6w), Nuwan Kulasekara 4-0-44-0 (2w), Vikum Sanjaya 4-1-24-1 (2w), Asela Gunaratne 4-0-24-1, Seekkuge Prasanna 4-0-19-1

Kusal Perera c Sarkar b Taskin Ahmed 77

Upul Tharanga c Mustafizur b Mortaza 24

Dilshan Munaweera c and b Mortaza 8

Asela Gunaratne run out 17

Seekkuge Prasanna not out 22

Thisara Perera not out 4

Extras: (4lb, 2w) 6

TOTAL: (for 4 wickets) 158

Overs: 18.5.

Fall of wickets: 1-65, 2-79, 3-120, 4-147.

Did not bat: Chamara Kapugedera, Milinda Siriwardana,Nuwan Kulasekara, Lasith Malinga, Vikum Sanjaya.

Bowling: Mahmudullah Riyad 2-0-6-0, Taskin Ahmed 2.5-0-33-1 (2w), Mashrafe Mortaza 4-0-32-2, Mustafizur Rahman 3-0-24-0, Shakib Al Hasan 3-0-29-0, Mohammad Saifuddin 3-0-23-0, Mosaddek Hossain 1-0-7-0.

Toss: won by Bangladesh.

Result: Sri Lanka won by six wickets

Series: Sri Lanka leads two-match series 1-0.

Umpires: Ranmore Martinesz and Raveendra Wimalasiri, Sri Lanka.

TV Umpire: Ruchira Palliyaguruge, Sri Lanka. Match Referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.