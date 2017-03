NASCAR XFINITY-Service King 300 Results

1. (7) Kyle Larson, Chevrolet, 150 laps, 0 rating, 0 points.

2. (1) Joey Logano, Ford, 150, 0, 0.

3. (16) Kyle Busch, Toyota, 150, 0, 0.

4. (3) Erik Jones, Toyota, 150, 0, 0.

5. (6) William Byron, Chevrolet, 150, 0, 39.

6. (10) Darrell Wallace Jr, Ford, 150, 0, 31.

7. (14) Elliott Sadler, Chevrolet, 150, 0, 45.

8. (13) Brennan Poole, Chevrolet, 150, 0, 35.

9. (20) Justin Allgaier, Chevrolet, 150, 0, 28.

10. (9) Ty Dillon, Chevrolet, 150, 0, 0.

11. (2) Daniel Hemric, Chevrolet, 150, 0, 27.

12. (11) Blake Koch, Chevrolet, 150, 0, 25.

13. (17) Michael Annett, Chevrolet, 150, 0, 24.

14. (19) Casey Mears, Ford, 150, 0, 23.

15. (15) Ryan Reed, Ford, 150, 0, 22.

16. (23) J.J. Yeley, Toyota, 150, 0, 21.

17. (22) Matt Tifft, Toyota, 150, 0, 20.

18. (26) Corey LaJoie, Toyota, 150, 0, 0.

19. (18) Spencer Gallagher, Chevrolet, 150, 0, 18.

Continued below.

Related Content Dodgers' Ryu pitches 2 innings in spring training debut Andrade takes WBA super welter title by split decision Logano pulls away from Larson, wins Las Vegas Xfinity race

20. (21) Dakoda Armstrong, Toyota, 150, 0, 17.

21. (25) Ryan Sieg, Chevrolet, 150, 0, 16.

22. (28) Jeremy Clements, Chevrolet, 150, 0, 15.

23. (27) BJ McLeod, Chevrolet, 150, 0, 14.

24. (33) David Starr, Chevrolet, 150, 0, 13.

25. (34) Martin Roy, Chevrolet, 150, 0, 12.

26. (30) Garrett Smithley, Chevrolet, 150, 0, 11.

27. (31) Ray Black Jr, Chevrolet, 150, 0, 10.

28. (37) Joey Gase, Chevrolet, 150, 0, 9.

29. (32) Jeff Green, Chevrolet, 150, 0, 8.

30. (36) Timmy Hill, Toyota, 150, 0, 7.

31. (29) Harrison Rhodes, Chevrolet, 150, 0, 6.

32. (8) Brandon Jones, Chevrolet, 149, 0, 5.

33. (12) Brendan Gaughan, Chevrolet, 148, 0, 4.

34. (40) Mike Harmon, Dodge, 146, 0, 3.

35. (4) Cole Custer, Ford, accident, 106, 0, 8.

36. (5) Paul Menard, Chevrolet, accident, 94, 0, 0.

37. (24) Ross Chastain, Chevrolet, accident, 81, 0, 1.

38. (39) Brandon Hightower, Toyota, transmission, 72, 0, 1.

39. (38) Stephen Leicht, Chevrolet, vibration, 12, 0, 1.

40. (35) Jordan Anderson, Chevrolet, electrical, 3, 0, 0.

___

Average Speed of Race Winner: 116.892 mph.

Time of Race: 2 hours, 34 minutes, 0 seconds.

Margin of Victory: 0.127 seconds.

Caution Flags: 7 for 43 laps.

Lead Changes: 18 among 6 drivers.

Lap Leaders: J.Logano 1-31; J.Clements 32-33; K.Busch 34-41; K.Larson 42-48; K.Busch 49-72; J.Logano 73; K.Busch 74-77; J.Logano 78-87; K.Busch 88-90; J.Logano 91-96; R.Black 97; K.Busch 98-103; W.Byron 104; K.Larson 105-107; K.Busch 108-117; J.Logano 118-138; K.Larson 139-142; J.Logano 143; K.Larson 144-150

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Logano, 6 times for 64 laps; K.Busch, 6 times for 49 laps; K.Larson, 4 times for 17 laps; J.Clements, 1 time for 1 lap; R.Black, 1 time for 0 laps; W.Byron, 1 time for 0 laps.

Wins: J.Allgaier, 1; K.Busch, 1; K.Larson, 1; J.Logano, 1; R.Reed, 1.

Top 10 in Points: 1. E.Sadler, 189; 2. W.Byron, 172; 3. J.Allgaier, 143; 4. R.Reed, 143; 5. D.Wallace, 140; 6. B.Poole, 133; 7. D.Hemric, 131; 8. M.Annett, 113; 9. M.Tifft, 111; 10. B.Koch, 106.

___

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.