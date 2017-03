2nd Test: Sri Lanka-Bangladesh Scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) " Scoreboard Saturday at stumps on the fourth day of the second test between Sri Lanka and Bangladesh:

Dimuth Karunaratne c Sarkar b Shakib 126

Upul Tharanga b Hasan 26

Kusal Mendis c Rahim b Rahman 36

Dinesh Chandimal c Rahim b Rahman 5

Asela Gunaratne lbw b Shakib 7

Dhananjaya de Silva c Rahim b Rahman 0

Niroshan Dickwella c Rahim b Shakib 5

Dilruwan Perera not out 26

Rangana Herath lbw b Islam 9

Suranga Lakmal not out 16

Extras: (4b, 7lb, 1w) 12

TOTAL: (for 8 wickets) 268

Overs: 100.

Fall of wickets: 1-57, 2-143, 3-165, 4-176, 5-177, 6-190, 7-217, 8-238.

Still to bat: Lakshan Sandakan.

Bowling: Subashis Roy 16-4-36-0 (1w), Mehedi Hasan 22-0-67-1, Mustafizur Rahman 19-3-52-3, Shakib Al Hasan 30-8-61-3 , Mosaddek Hossain 3-0-10-0, Taijul Islam, 10-1-31-1.

Toss: won by Sri Lanka.

Series: Sri Lanka leads two-match series 1-0.

Umpires: Aleem Dar, Pakistan, and Sundaram Ravi, India.

TV Umpire: Marais Erasmus, South Africa. Match Referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.