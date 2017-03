2nd Test: Sri Lanka vs Bangladesh Scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) " Scoreboard at stumps Thursday on the second day of the second test between Sri Lanka and Bangladesh:

Sri Lanka 1st Innings=

(Overnight 238-7)=

Dimuth Karunaratne c Hasan b Rahman 7

Upul Tharanga c Sarkar b Hasan 11

Kusal Mendis st. Rahim b Hasan 5

Dinesh Chandimal c Hossain b Hasan 138

Asela Gunaratne lbw b Roya 13

Dhananjaya de Silva b Islam 34

Niroshan Dickwella b Shakib 34

Dilruwan Perera c Sarkar b Rahman 9

Rangana Herath c Sarkar b Shakib 25

Suranga Lakmal c Sarkar b Roya 35

Lakshan Sandakan not out 5

Extras: (1b, 13lb, 2nb, 6w) 22

TOTAL: (all out) 338.

Overs: 113.3.

Fall of wickets: 1-13, 2-24, 3-35, 4-70, 5-136, 6-180, 7-195, 8-250, 9-305, 10-338.

Bowling: Mustafizur Rahman 21-6-50-2 (5w), Subashis Roy 17.3-2-53-2 (2nb, 1w), Mehedi Hasan 21-2-90-3, Taijul Islam 17-2-40-1, Shakib Al Hasan 33-4-80-2, Mosaddek Hossain 4-0-11-0.

Bangladesh 1st Innings=

Tamim Iqbal lbw b Herath 49

Soumya Sarkar b Sandakan 61

Imrul Kayes lbw b Sandakan 34

Sabbir Rahman c de Silva b Lakmal 42

Taijul Islam lbw b Sandakan 0

Shakib Al Hasan not out 18

Mushfiqur Rahim not out 2

Extras: (4b, 4lb) 8

TOTAL: (for 5 wickets) 214.

Overs: 60.

Fall of wickets: 1-95, 2-130, 3-192, 4-192, 5-198.

Still to bat: Mosaddek Hossain, Mehedi Hasan, Subashis Roy, Mustafizur Rahman.

Bowling: Suranga Lakmal 11-2-32-1, Dilruwan Perera 19-5-50-0, Rangana Herath 12-1-34-1, Asela Gunaratne 4-0-25-0, Lakshan Sandakan 14-1-65-3.

Toss: won by Sri Lanka.

Umpires: Aleem Dar, Pakistan, and Sundaram Ravi, India.

TV Umpire: Marais Erasmus, South Africa. Match Referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.