India-Australia Scoreboard

PUNE, India (AP) " Scoreboard at stumps on day one of the first Test between India and Australia on Thursday.

Australia, 1st Innings:

Matt Renshaw c Vijay b Ashwin 68

David Warner b Umesh Yadav 38

Steve Smith c Kohli b Ashwin 27

Shaun Marsh c Kohli b Jayant Yadav 16

Peter Handscomb lbw b Jadeja 22

Mitchell Marsh lbw b Jadeja 4

Mathew Wade lbw b Umesh Yadav 8

Mitchell Starc not out 57

Steve O'Keefe c Saha b Umesh Yadav 0

Nathan Lyon lbw b Umesh Yadav 0

Josh Hazlewood not out 1

Extras: (6lb, 9nb) 15

Total: (for nine wickets) 256

Overs: 94. Minutes: 363.

Fall of wickets: 1-82, 2-119, 3-149, 4-149, 5-166, 6-190, 7-196, 8-205, 9-205.

Bowling: Ishant Sharma 11-0-27-0 (1nb), Ravichandran Ashwin 34-10-59-2, Jayant Yadav 13-1-58-1 (5nb), Ravindra Jadeja 24-4-74-2 (2nb), Umesh Yadav 12-3-32-4 (1nb).

Umpires: Richard Kettleborough, England, and Nigel Llong, England.

TV umpire: Richard Illingworth, England.

Match Referee: Chris Broad, England.

Toss: Won by Australia.