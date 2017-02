India vs Bangladesh Test Scoreboard

HYDERABAD, India (AP) " Scoreboard Sunday at stumps on the fourth day of the one-off test betwen India and Bangladesh at Rajiv Gandhi International Stadium:

Tamim Iqbal run out Yadav/Kumar 24

Soumya Sarkar c Saha b Yadav 15

Mominul Haque lbw b Yadav 12

Mahmudullah lbw b Sharma 28

Shakib al Hasan c Yadav b Ashwin 82

Mushfiqur Rahim c Saha b Ashwin 127

Sabbir Rahman lbw b Jadeja 16

Mehedi Hasan Miraz b Kumar 51

Taijul Islam c Saha b Yadav 10

Taskin Ahmed c Rahane b Jadeja 8

Kamrul Islam Rabbi not out 0

Extras: (15lb) 15

Total: (all out) 388

Overs: 127.5. Batting time: 535 minutes.

Fall of wickets: 1-38, 2-44, 3-64, 4-109, 5-216, 6-235, 7-322, 8-339, 9-378.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 21-7-52-1, Ishant Sharma 20-5-69-1, Ravichandran Ashwin 28.5-7-98-2, Umesh Yadav 25-6-84-3, Ravindra Jadeja 33-8-70-2.

Continued below.

Related Content Australian Open Results Iversen, Bjoergen win in cross-country ski World Cup Federer-Nadal Grand Slam Finals Results

Murali Vijay c Mushfiqur Rahim b Taskin Ahmed 7

Lokesh Rahul c Mushfiqur Rahim b Taskin Ahmed 10

Cheteshwar Pujara not out 54

Virat Kohli c Mahmudullah b Shakib Al Hasan 38

Ajinkya Rahane b Shakib Al Hasan 28

Ravindra Jadeja not out 16

Extras: (5lb, 1w) 6

Total: (for four wickets declared) 159

Overs: 29. Minutes: 123.

Did not bat: Wriddhiman Saha, Ravichandran Ashwin, Bhuvneshwar Kumar, Umesh Yadav, Ishant Sharma.

Fall of wickets: 1-12, 2-23, 3-90, 4-128.

Bowling: Taijul Islam 6-1-29-0, Taskin Ahmed 7-0-43-2 (1w), Shakib Al Hasan 9-0-50-2, Mehedi Hasan Miraz 7-0-32-0.

Tamim Iqbal c Kohli b Ashwin 3

Soumya Sarkar c Rahane b Jadeja 42

Mominul Haque c Rahane b Ashwin 27

Mahmudullah not out 9

Shakib Al Hasan not out 21

Extras: (1nb) 1

Total: (for three wickets) 103

Overs: 35. Minutes: 131.

Still to bat: Mushfiqur Rahim, Sabbir Rahman, Mehedi Hasan Miraz, Taijul Islam, Kamrul Islam Rabbi.

Fall of wickets: 1-11, 2-71, 3-75.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 5-2-14-0, Ravichandran Ashwin 16-6-34-2, Ishant Sharma 3-0-19-0 (1nb), Umesh Yadav 3-0-9-0, Ravindra Jadeja 8-2-27-1.

Umpires: Marais Erasmus, South Africa, and Joel Wilson, West Indies.

TV umpire: Chris Gaffaney, New Zealand. Match Referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.

Toss: India.